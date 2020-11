Lionel Messi regressou a Barcelona, depois dos compromissos da seleção argentina, mas não foi uma viagem propriamente fácil. O craque foi confrontado à chegada à Catalunha com as declarações do ex-empresário de Antoine Griezmann - segundo o qual Messi coloca o clube sob um "regime de terror" - e respondeu de forma irritada. "Estou cansado de ser o problema de tudo no Barcelona".





Segundo o diário argentino 'Olé', neste momento o jogador é mais feliz na Argentina do que em Barcelona. E o jornalista Hernán Claus explica que a chegada do avançado ao aeroporto catalão não foi propriamente traquila."Quando o avião aterrou, entraram de repente quatro agentes do fisco. Durante mais de uma hora fizeram perguntas a Messi, Ángel Di Maria, Leandro Paredes (os jogadores argentino do PSG acompanharam-no no voo) e ao piloto. De onde vinham, para onde iam, tinham de preencher este formulário e aquele ali...", relata o jornalista."Foram perguntas a mais, parecia até orquestado", prossegue. Messi terá ficado muito incomodado porque a mulher estava à sua esperava, no carro, com parte da família há mais de uma hora.Segundo o 'Olé', fonte próxima de Messi contou que quando o jogador chegou em casa deixou clara a sua insatisfação relativamente ao fisco espanhol. "Mal cheguei... Mal cheguei depois de 15 horas (de voo) e encontro alguém do fisco para me fazer uma inspeção. Uma loucura", terá dito o argentino.Recorde-se que Messi termina contrato com o Barcelona em junho de 2021 e que em janeiro já pode comprometer-se com outro clube. O Manchester City, de Pep Guardiola, está na linha da frente.