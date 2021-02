Messi atrás do 'bufo' que divulgou o seu contrato: Bartomeu e Tusquets entre os que vão ser processados

Já se sabia que Leo Messi iria processar o 'El Mundo' por causa da divulgação do seu contrato com o Barcelona mas agora há dados novos. O jogador argentino está determinado em saber quem passou o documento ao jornal espanhol e decidi entrar com ações em tribunal contra cinco pessoas





Josep Maria Bartomeu (ex-presidente do Barcelona), Carles Tusquets (atual presidente da Comissão de Gestão), Jordi Mestre (ex-vicepresidente deportivo), Òscar Grau (CEO do Barcelona) e Romà Puntí (chefe dos serviçis jurídicos do Barcelona) são na ótima de Messi suspeitos de terem passado a informação ao 'El Mundo'.O vínculo termina no final da época e, de acordo com os documentos a que o referido jornal teve acesso, o clube catalão teria de pagar um total de 555 milhões de euros ao argentino, entre salários fixos (61,3 milhões por temporada) e bónus por rendimento.Logo na assinatura, em novembro de 2017, Messi garantiu um prémio de 115 M€. E como recompensa pela lealdade, terá embolsado mais 77 M€. Ao longo das quatro épocas, La Pulga terá recebido cerca de 138 M€ anuais.De acordo com os valores apontados pelo 'El Mundo', no contrato laboral de La Pulga há várias variáveis que lhe permitem encaixes astronómicos, desde o facto de jogar um determinado número de partidas (60%, que lhe valem 1,6M€ por época) ou simplesmente a vitória no The Best, que garantiria a cada ano 591 mil euros.Há também bónus em função do desempenho coletivo, como por exemplo o apuramento para a Champions (1,6M€) ou a passagem nas várias rondas da prova da UEFA - a presença nos 'quartos' e 'meias', por exemplo, rende cada uma 1,4M€. Caso vença a prova, o argentino receberia 3,5M€. Já a conquista da Liga espanhola vale um prémio fixo de 2,3M€ e a Taça do Rei 591 mil euros.Para lá dos valores acima, que dizem respeito ao contrato laboral, Leo Messi garantia igualmente um extra relativo aos mesmos feitos em contrato de imagem. Neste particular, os 60% de jogos por temporada garantiriam um extra de 292 mil euros e a vitória no The Best permitiria encaixar mais 104 mil euros.O desempenho coletivo também teria efeitos neste contrato paralelo, com um bónus de 292 mil euros a ser pago pelo apuramento para a Champions, tal como a passagem a cada ronda da prova milionária - 166m€ pelos 'oitavos', 250m€ pelos 'quartos' e 250m€ pelas 'meias; a final vale 250m€ e a conquista da prova 626m€. Já a conquista da Liga renderia 417m€ adicionais e a da Taça do Rei 104m€.Contas feitas, segundo a tabela que poderá consultar acima, Leo Messi encaixou até ao momento 23,8 milhões de euros em função destas variáveis do contrato laboral (em 2018/19 conseguiu ganhar 10M€, por exemplo) e ainda mais 4 milhões do contrato de imagem (ao qual ainda acrescenta um valor fixo anual de 10,8 milhões de e