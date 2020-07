Messi chega aos 700 golos e jornal argentino escreve à NASA sobre "este extraterrestre"

Quantas vezes já ouviu ou leu que Messi não é deste planeta, que faz coisas de outro mundo? Pois bem, o avançado argentino do Barcelona atingiu na terça-feira os 700 golos e o jornal 'Olé' decidiu escrever à NASA.





"Escrevemos em nome da maioria dos argentinos e também do Mundo inteiro", começa por explicar a publicação na missiva enviada."Lionel Messi venceu dezenas de prémios e distinções e acaba de alcançar a marca de 700 golos na carreira. Acreditamos que está na hora de receber uma homenagem vossa", refere o 'Olé', continuando: "Durante toda a sua carreira, Messi demonstrou que não é deste planeta. Adeptos, treinadores, jogadores de todo o mundo confirmam esta teoria. Pensamos que a camisola deste extraterrestre deveria estar no vosso museu, em Cabo Canaveral [Flórida], exibida ao lado de um meteorito, ou ao Apolo 11 ou algo do género. Pode ser um pequeno passo para o futebol, mas um grande salto para a humanidade", refere a carta, que termina com uma alusão às palavras de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar a lua, em 1969.A publicação argentina diz aguardar pela resposta.Messi chegou ao golo 700 na terça-feira, de penálti, no jogo do Barcelona frente ao Atlético Madrid , que terminou com um empate (2-2).