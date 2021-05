Messi chega aos 200 milhões de seguidores no Instagram e faz apelo: «Ninguém merece ser insultado»

Lionel Messi escreveu uma mensagem na sua conta no Instagram, onde apelou ao controlo dos abusos nas redes sociais. A mensagem do argentino, refira-se, surge num fim de semana marcado pelo boicote por parte de várias instituições e figuras do desporto, precisamente por conta dos abusos e insultos que repetidamente se têm visto, mas também serviu para o jogador do Barcelona assinalar a chegada aos 200 milhões de seguidores no Instagram.





"Não importa se somos anónimos, famosos, atletas, árbitros, seguidores de um jogo ou mesmo alguém alheio. Não importa a raça, a religião, a ideologia ou o género. Ninguém merece ser maltratado nem insultado. Vivemos a assistir e a vivenciar abusos, cada vez mais e piores, em todas as redes, sem que ninguém faça nada para evitá-lo. Devemos condenar com toda a firmeza estas atitudes tão hostis e exigir que as empresas competentes tomem medidas urgentes contra estes comportamentos.""Gostaria que vocês, as 200 milhões de pessoas que me acompanham, pudessem ser convertidas em 200 milhões de motivos que existem para fazer das redes sociais um lugar seguro e de respeito, onde possamos compartilhar o que quisermos sem medo de ser insultados. E que fiquem para sempre fora delas os insultos, o racismo, os abusos e discriminações" pode ler-se na extensa publicação feita pelo argentino, na tarde deste sábado.A iniciativa da campanha contra o abuso nas redes sociais teve origem no Reino Unido, com vários clubes e jogadores a juntarem-se à causa, através de várias publicações feitas nas redes sociais.