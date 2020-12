Messi com 'estatuto' de Michael Jordan? «Os números não foram inventados»

Lionel Messi ultrapassou ontem Pelé e tornou-se no jogador com mais golos por um único clube. São agora 644 os golos apontados pelo argentino com a camisola do Barça, fixando assim um novo registo histórico, marco que não passa ao lado de Puyol.





"Se me perguntarem quem é Michael Jordan, diria que é o melhor jogador de basquetebol da história. Acho que Messi vai ter o mesmo estatuto. Será o melhor jogador da história. Também é discutido se Michael Jordan é o melhor jogador da história e são opiniões, pelo que é muito difícil ser objetivo. É complicado um adepto do Real Madrid reconhecer Messi como o melhor", afirmou o antigo defesa-central ao Goal.E prosseguiu: "Temos tanta sorte por contar com ele. Os números estão aí e não foram inventados: mostram que ele é o melhor".