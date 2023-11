Messi descarta empréstimo ao Barcelona: «Não acredito que volte a jogar na Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Inter Miami terminou a fase regular da MLS no 14.º lugar (de um total de 15 equipas) falhando assim o acesso ao playoff, pelo que a equipa de Lionel Messi só voltará às competições oficiais em fevereiro. "É uma pena", desabafou o argentino em entrevista ao 'L'Équipe' e à 'France Football' descartando poder regressar ao Barcelona por empréstimo neste período."Não, não há hipótese. Agora que dei o passo de ir para os Estados Unidos, não acredito que volte a jogar na Europa. É claro que vou sentir falta de jogar a Liga dos Campeões ou a La Liga o resto da minha vida, jogos com um sabor especial. Mas aproveitei tanto quanto pude, por isso não sinto qualquer frustração", afirmou.Nos seus planos para um pós-'pendurar as botas', o craque argentino já tem um destino - "regressar a Barcelona, onde estão os amigos" -, mas ainda sem levantar o véu sobre o que vai fazer. Irá enveredar por uma carreira de treinador? "Não acredito", respondeu prontamente.