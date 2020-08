Messi e Koeman reunidos: jogador argentino interrompeu férias para discutir futuro

Ronald Koeman e Leo Messi estão reunidos em Barcelona. Em cima da mesa está o futuro do jogador argentino, muito discutido depois da humilhação sofrida pela equipa da Catalunha face ao Bayern Munique (2-8) na Liga dos Campeões. A notícia está a ser avançada pelo 'Sport'.





Ronald Koeman foi apresentado quarta-feira como novo treinador do Barça e de imediato pediu para se encontrar com Messi, que interrompeu as férias para que isso fosse possível.Na conferência de imprensa de apresentação, o holandês pediu calma, inclusivamente sobre o tema Lionel Messi."Vamos colocar o Barça onde deve estar: acima de todos! Sei que há jogadores com certa idade que podem suscitar dúvidas, mas têm de ser respeitados. Já sobre Messi não sei se tenho de o convencer a ficar. É o melhor do Mundo e queres tê-lo na tua equipa. Ele tem contrato [até junho de 2021], mas há que falar com ele. Oxalá continue aqui mais anos", perspetivou.Ora, o ex-selecionador holandês, 57 anos, não quis ir muito longe no que diz ao mercado. "Só quero trabalhar com jogadores que querem estar no Barça! Nada mais! Continuamos a ser o maior clube do Mundo e não me interessa quem não está aqui. Van de Beek? É muito bom jogador, mas há outros também aqui", esclareceu.