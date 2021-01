Messi em maus lençóis: argentino arrisca quatro jogos de suspensão

Lionel Messi foi expulso na final da Supertaça espanhola, frente ao Athletic Bilbao, depois de o árbitro ter analisado as imagens do VAR e considerado que o avançado argentino do Barcelona atingiu Asier Villalibre, avançado dos bascos.





Ao ver vermelho direto, Messi fica automaticamente excluído do próximo jogo do Barcelona - quinta-feira, frente ao Cornellà, a contar para a Taça do Rei -, mas o camisola '10' dos blaugrana arrisca uma suspensão que pode ir até quatro jogos.De acordo com o 'As', tudo irá depender do artigo disciplinar que o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol venha a aplicar na análise do processo. Se o gesto do argentino for considerado como agressão, então Messi não terá como escapar à sanção de quatro jogos, já que é o número mínimo de partidas aplicadas nesses casos - o máximo são 12.Ainda no âmbito da expulsão de Lionel Messi, o árbitro espanhol e analista deem casos de arbitragem, Iturralde González, considerou esta noite que o jogador do Barcelona foi bem expulso. "Têm de expulsar Messi porque há movimento do braço. É expulsão. Villalibre entra e Messi solta o braço dele. Vermelho", considerou Iturralde Gonzáles, em declarações no programa Carrusel Deportivo, da Cadena SER.