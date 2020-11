Messi 'explode' à chegada a Barcelona: «Estou cansado de ser sempre o problema de tudo...»

Lionel Messi até viajava com moral em alta depois da vitória da seleção argentina diante do Peru, mas rapidamente perdeu a paciência mal chegou a Barcelona e foi colocado contra a parede pela sempre exigente imprensa catalã.





O tema foram as declarações de Eric Olhats , antigo empresário de Antoine Griezmann, que acusou o argentino de controlar tudo no clube, e a resposta, mesmo que curta, foi bem esclarecedora. "Estou cansado de ser sempre o problema de tudo no clube", atirou o craque argentino, que antes já tinha tido outra surpresa, ao ser 'travado' por elementos das Finanças, que lhe exigiram o pagamento de um imposto. "Não bastasse um voo de 15 horas, ainda encontro dois funcionários das Finanças. É uma loucura!".Estas declarações de Messi surgem uma semana depois das tais palavras de Olhats, nas quais revelou Griezmann "chegou a um clube com graves problemas, onde Messi controla tudo". "É imperador e monarca e não viu a chegada do Antoine com bons olhos. A atitude dele foi deplorável e fê-lo senti-la. Sempre ouvi o Antoine dizer que nunca teve problemas com o Messi, mas nunca vi o contrário. É um regime de terror. Ou estás com ele, ou contra ele", atirou o antigo agente, à 'France Football'.