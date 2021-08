«Messi foi uma incineradora de dinheiro para o Barcelona»

A saída de Messi do Barcelona continua a dar que falar, principalmente devido aos problemas financeiros do clube catalão. Para Karren Brady, ex-CEO do Birmingham e vice-presidente do West Ham, "Messi pode ter sido o melhor jogador de todos os tempos mas com os 70 milhões por ano foi uma incineradora de dinheiro para o Barcelona".





Brady não culpa o avançado argentino pela situação financeira do Barcelona recordando que Messi estava "preparado para reduzir o salário para metade". "Um gesto semelhante, em menor escala, foi feito por Gerard Piqué que auxiliou na contratação de dois novos companheiros de equipa. Instantaneamente, o Barça passou a ser visto mais como mendigo do que como rei".Karren Brady admite ainda que os problemas do Barcelona começaram após a contratação de Neymar e que a culpa recai sobre o antigo líder dos catalães."A fava caiu para Joan Laporta. Ele culpabiliza o seu antecessor, Josep Maria Bartomeu, que renunciou no ano passado quando ficou claro que deu cabo do gigante catalão".