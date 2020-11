Messi fora dos convocados do Barcelona para a Champions

Koeman deixou Lionel Messi de fora da convocatória do Barcelona para o jogo de amanhã com o Dinamo de Kiev da Champions. De Jong também não foi chamado.





"Decidimos não levar nem o Leo nem De Jong porque a situação na Liga dos Campeões é boa e podem descansar. Já têm muitos jogos", justificou o treinador que sublinhou ainda que Piqué - com lesões em dois ligamentos do joelho direito - é uma "baixa importante".Recorde-se que Messi não está a enfrentar um bom momento nos blaugrana, tendo vindo a ser alvo de muitas críticas recentemente.O Barcelona lidera o Grupo G da Liga dos Campeões com 9 pontos, mais 3 do que a Juventus.