Messi iguala recorde de Pelé

O argentino Lionel Messi passou este sábado a ser o jogador da história do futebol com mais golos oficiais por um clube, ao marcar o 643.º Barcelona, igualando o registo do 'rei' Pelé, pelo Santos.

Com um tento na receção ao Valência, marcado aos 45+4 minutos, de cabeça, e após falhar um penálti, no seu 748.º jogo pelos catalães, o jogador de 33 anos colocou-se ao 'lado' do brasileiro, que chegou a esta marca em 659 jogos, entre 1957 e 1974.

Messi, que se estreou oficialmente pela principal equipa 'culé' há mais de 16 anos, em 16 de outubro de 2004, chegou também a um número 'redondo' na Liga espanhola, com 450 golos, em 498 jogos, sendo o melhor marcador da história da prova.

Pelo Barcelona, o argentino marcou ainda 118 golos na Liga dos Campeões (147 jogos), 53 na Taça do Rei de Espanha (75), 14 na Supertaça espanhola (19), cinco no Mundial de clubes (cinco) e três na Supertaça Europeia (quatro).

O '10' dos catalães teve a sua época mais produtiva em 2011/12, com 73 golos, e a melhor 'colheita' anual em 2012, com 79 -- contando com os 12 pela Argentina, chegou aos 91.

No total da carreira, contando todos os golos oficiais no escalão sénior, Messi soma agora 741 golos, em 945 jogos, sendo que, contando apenas as equipas principais do FC Barcelona e da Argentina, o total é de 714 tentos, em 890 embates.

Quanto a Pelé, que completou 80 anos no passado dia 23 de outubro, marcou a maioria dos seus golos pelo Santos no campeonato paulista, num total de 467 tentos, em apenas 410 encontros.

Nas competições internas, o jogador 'canarinho' marcou ainda 49 golos na Taça Rio/São Paulo (53 jogos), 37 na Taça de Prata/Roberto Gomes Pedrosa (57), 34 no campeonato brasileiro (83) e 30 na Taça do Brasil (30).

Pelé apontou ainda 26 tentos em provas internacionais, 16 na Taça dos Libertadores (15 jogos), sete na Taça Intercontinental (três), cinco dos quais nos dois jogos com o Benfica de 1962/63, e três na Supertaça sul-americana. Não marcou na Supertaça Intercontinental.

Estes números do 'rei', do único tricampeão mundial da história do futebol (1958, 1962 e 1970), não incluem jogos particulares, sendo que, nessas contas e, de acordo com o Arquivo Histórico do Santos, o número sobe para 1.091 golos, em 1.116 jogos.

Na lista de melhores marcadores por um clube em jogos oficiais, completa o pódio o ponta de lança internacional alemão Gerd Müller, que apontou um total de 573 golos pelo Bayern Munique.

Mais dia, menos dia, Messi vai isolar-se na liderança do 'ranking', sendo que ainda o poderá fazer hoje, na segunda parte do jogo com o Valência (1-1 ao intervalo). O próximo encontro é na terça-feira, em Valladolid, para a 15.ª ronda de 'La Liga'.

Em posição cimeira na tabela de maior número de golos pelo mesmo clube, estão três portugueses, um deles em atividade: Cristino Ronaldo marcou 451 golos, em apenas 438 jogos pelo Real Madrid, que representou durante nove épocas, de 2009/10 a 2017/18.

Ainda assim, Ronaldo não é o melhor futebolista luso, mas apenas o terceiro, atrás de Fernando Peyroteo, que marcou 543 golos pelo Sporting, em apenas 334 jogos, e de Eusébio da Silva Ferreira, autor de 473 pelo Benfica, em 440 encontros.

- Melhores marcadores da história do futebol por um clube:

1. Pelé, Bra (Santos) 643 golos (659 jogos oficiais)

. Lionel Messi, Arg (FC Barcelona) 643 (748)

3. Gerd Müller, Ale (Bayern Munique) 573 (616)