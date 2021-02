Messi não podia dizer mal do Barcelona nas redes sociais mas violou a regra várias vezes

O contrato que Lionel Messi tem com o Barcelona, divulgado ontem pelo 'El Mundo', além de conter valores astronómicos tem também várias obrigações que o argentino tem de cumprir. Nomeadamente no que às redes sociais diz respeito.





Assim está estipulado na cláusula 7 do documento, referente aos Direitos de Expressão, que o impede de criticar publicamente qualquer membro do Barcelona. "O jogador obriga-se a não utilizar as redes sociais durante o tempo em que esteja debaixo da disciplina do clube, e em especial, sem caráter limitativo, durante os jogos, treinos e concentrações. Da mesma forma, obriga-se a não difundir através das redes sociais informação, comentários, vídeos, fotografías, etc., (...) que podem minar a sua imagem pública, a de outros jogadores, membros do staff técnico, direção e empregados do clube". pode ler-se na transcrição feita pelo jornal espanhol esta segunda-feira.Facto é que Messi violou esta mesma cláusula três vezes no ano passado: quando criticou Eric Abidal, ex diretor desportivo, criticar a direção por querer baixar os salários e a propósito da saída de Luis Suárez - sempre através da sua conta de Instagram.