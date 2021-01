Messi punido com dois jogos de suspensão

A federação espanhola puniu Lionel Messi com dois jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho que o avançado viu no jogo da Supertaça, que o Barcelona perdeu para o Athletic Bilbao.





O argentino, que nunca tinha sido expulso ao serviço do Barcelona, agrediu Asier Villalibre pouco antes do final do prolongamento e viu, por isso, o vermelho direto.Assim sendo, vai falhar o jogo da Taça do Rei, frente ao Cornellà, e o da Liga frente ao Elche.