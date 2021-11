Messi quer voltar ao Barcelona para ser... secretário técnico

Leo Messi saiu há poucos meses do Barcelona para rumar ao Paris SG, mas já pensa num retorno à Catalunha. Este domingo, em entrevista ao diário 'Sport', o argentino confessou um dia querer voltar aos culé, mas não para jogar.





"Sempre disse que adoraria ajudar o clube no que possa ser útil, de forma a que esteja bem. Adoraria ser secretário técnico um dia. Não sei se será no Barcelona ou não. Ou se vai ser de outra maneira. Se houver a possibilidade, gostaria voltar para ajudar no que possa, porque é o clube que amo e quero que esteja bem, que continue a crescer e a ser um dos melhores do Mundo", disse o argentino, ao jornal 'Sport'.