Messi "surpreendido" e "abatido" com saída do Barcelona

Não chegaram a bom porto as negociações entre Messi e o Barcelona para a celebração de um novo contrato. O 'veredito' final foi dado esta quinta-feira, com o clube catalão a anunciar, em comunicado, que o astro argentino não vai continuar em Camp Nou e a imprensa espanhola garante que o jogador, de 34 anos, ficou "surpreendido" e está "triste e abatido" com o desfecho da 'novela' que durava há já vários meses.





Segundo o 'Sport', "Messi e a família não esperavam ver-se fora do clube blaugrana", uma vez que "o jogador acreditava que esta quinta-feira tudo ficaria resolvido" e "que a partir de sexta-feira se encontraria com os companheiros para retomar os treinos e iniciar a nova temporada". "O avançado está nesta altura abatido por saber que nunca mais voltará a defender a camisola do Barcelona", escreve a publicação.

O jornal catalão adianta ainda que "o pai do avançado, Jorge Messi, viajou de propósito até Barcelona para fechar definitivamente o acordo e fixar o novo contrato". "Messi e o pai entendiam que as condições económicas estavam totalmente acordadas e só faltava concretizá-las com a direção catalã, bem como a forma como iria ser oficializado o acordo".



Mas as expectativas acabaram por 'ruir' quando Joan Laporta, presidente do Barcelona, "apresentou-se na reunião com Jorge Messi e disse-lhe que sentia muito, mas o clube não estava em condições de inscrever o argentino" esta época devido ao limite salarial da La Liga, como o clube catalão explicou em comunicado.