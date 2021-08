«Mil rumores e ninguém sabe a verdade»: jovem médio do Barcelona responde a Koeman

"Mil rumores e ninguém sabe nada". Foi esta a frase compartilhada por Ilaix Moriba, jovem promessa do Barcelona, após a conferência de imprensa de Ronald Koeman.





Na antevisão da partida contra o Athletic Bilbao,sobre o difícil processo de renovação do jogador formado na cantera blaugrana e não deixou de criticar a postura de Moriba e do seu agente: "Aos 18 anos, o dinheiro não é o mais importante. É jogar. O jogador não pensa o mesmo e eu estou decepcionado". O jovem de 18 anos respondeu poucas horas depois através das suas redes sociais.Apesar da mensagem não ter sido directamente dirigida a Koeman, é possível perceber-se a indignação do jogador relativamente às informações que têm sido veiculados sobre a sua situação na equipa blaugrana.Recorde-se que Ilaix Moriba termina contrato com os catalães em junho de 2022, e caso a sua renovação não se finalize a sua saída pode estar para breve. Segundo o jornal Marca, o Leipzig, onde atua o português André Silva, já mostrou estar atenta ao jogador. Contudo, a equipa catalã pede 15 milhões de euros pelo médio.