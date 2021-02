«Ministra das finanças devia fazer-lhe uma estátua»: a fortuna que Messi paga em impostos

O diário 'El Periodico' revela esta quarta-feira em Espanha que Lionel Messi é um dos maiores contribuintes do país vizinho. Pelo contrato que assinou em Barcelona em 2017 (divulgado pelo jornal El Mundo), e que termina no próximo mês de junho, o avançado argentino pagou em impostos qualquer coisa como 370 milhões de euros, grande parte correspondente a IRS.





"A parte maior corresponde ao imposto sobre o salário fixo e variável, com o ingresso de 138 milhões de euros brutos por ano, restando-lhe 72 milhões de euros líquidos", explica o jornal. Outra parte importante corresponde aos direitos de imagem e que durante este período ascendem aos 83,3 milhões.Contas feitas, Messi desembolsa sozinho o equivalente ao imposto que pagam mais de 120 mil contribuintes, explica o mesmo jornal.Há ainda a acrescentar os "impostos sobre o património, pelo património líquido (sem dívidas), impostos sobre as sociedades por direitos de imagem, demais negócios e contratos publicitários", segundo escreve o 'El Periodico'."Como adepto do Barcelona acho que deviam fazer-lhe uma estátua, mas a ministra das finanças também devia fazer uma pela sua contribuição", explica um assessor fiscal, ouvido pelo jornal.