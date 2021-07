Mourinho dá 'nega' e Pjanic pode voltar à Juventus

Contratado na época passada à Juventus, num negócio que envolveu a troca direta com Arthur, Miralem Pjanic viveu uma temporada para esquecer no Barcelona e na Catalunha o único plano passa por transferi-lo, de forma a abrir espaço na já apertada folha salarial do clube. É que Pjanic ganha qualquer coisa como 15 milhões de euros brutos por ano, um valor elevadíssimo, especialmente tendo em conta o (quase) nulo rendimento em campo.





Nesse sentido, segundo o jornal espanhol 'Marca', um dos possíveis destinos para o bósnio era a Roma de José Mourinho, mas a opção acabou por cair por terra praticamente antes de ser ponderada, muito por conta do elevado custo da operação. O Barça até estaria disposto a uma cedência, até porque para vendê-lo iria sempre tentar garantir 45 milhões de euros - uma verba vista como proibitiva para praticamente todos os clubes nesta fase -, mas mesmo assim Mourinho e companhia não estarão dispostos a fazer o esforço.Além dos romanos, este sábado falou-se em Itália no interesse da Juventus, que veria com bons olhos o retorno do seu antigo jogador. Aqui, escreve a 'Gazzetta dello Sport', o plano passa por oferecer uma troca direta, com Aaron Ramsey a rumar a Barcelona e Pjanic a fazer o caminho inverso. O problema é o salário do inglês, que aufere 7,5 milhões de euros na Juventus, uma verba vista como demasiado elevada para a já bem congestionada folha salarial culé.