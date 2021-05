Na Catalunha garantem que Ronald Koeman não vai continuar no Barcelona

A RAC1, rádio líder de audiências na Catalunha, garante que o Barcelona já decidiu que Ronald Koeman não vai liderar a equipa na próxima época.





Segundo foi explicado no programa 'Tu Diràs', a saída do técnico holandês está 99 por cento decidida, não obstante Koeman ainda ter mais um ano de contrato.Joan Laporta não vê o antigo treinador do Benfica como uma aposta pessoal. O presidente, recorde-se, foi eleito e manteve o técnico que vinha da direção anterior.O Barcelona fez uma boa segunda volta na LaLiga, mas os resultados nas últimas jornadas (dois empates e uma derrota) hipotecaram a possibilidade de os blaugrana lutarem pelo título.