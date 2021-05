Neymar renovou com o PSG e em Espanha dizem que o Barcelona se sente "utilizado"

O Barcelona sente-se "utilizado" por Neymar. É o que garante a RAC1 na Catalunha. O brasileiro renovou com o PSG até 2025, mas ainda há pouco tempo tinha mostrado o interesse em regressar aos blaugrana.





Conta a Radio Catalunha que o clube espanhol enviou há um mês um emissário a Paris, que esteve com Neymar no sentido de apurar os planos do jogador para o futuro.O brasileiro terá dito que desejava regressar ao Barcelona porque não via no PSG um projeto ganhador. Só que acabou por renovar e agora os responsáveis catalães sentem-se "utilizados e dececionados".