Nike 'equipa' Barcelona mas contrato terminou... em 2018

O Barcelona renovou o acordo de fornecimento de equipamentos com a Nike em 2016, mas as duas partes celebraram apenas um pré-contrato que nunca chegou a ser formalizado, revela esta terça-feira a agência EFE.





A marca desportiva norte-americana 'veste' o clube blaugrana desde 1998 e, em maio de 2016, Josep Maria Bartomeu, então presidente do clube catalão, anunciou que o contrato - que apenas terminava em 2018 - seria prolongado até 2028, com a Nike a pagar 105 milhões de euros fixos por temporada, embora esse valor possa pudesse chegar aos 155M€ mediante variáveis.De acordo com a EFE, o clube e a multinacional acordaram assinar a renovação em 2018, mas logo em 2016 a Nike desbloqueou verbas aos catalães para que pudessem cumprir os objetivos financeiros da direção liderada por Bartomeu, sendo que não foi a primeira vez que tal sucedeu desde que as partes trabalham em conjunto. Contudo, em julho de 2018, o contrato final que colocaria a renovação 'preto no branco' não foi assinado devido a algumas divergências.Fontes do emblema catalão explicaram à EFE que, já este verão, após Joan Laporta assumir a liderança do Barça, decorreram reuniões com a Nike tendo em vista a formalização do contrato, mas a agência espanhola adianta que nesta altura o relacionamento não é o melhor, uma vez que a marca nortea-americana considera que os valores que paga atualmente ao clube catalão estão acima do preço de mercado.