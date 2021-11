Novela Koeman sem fim à vista: a indemnização milionária que o holandês pede ao Barcelona

Enquanto muito se fala da chegada de Xavi ao comando técnico do Barcelona, outra novela se vai desenrolando. Ronald Koeman já não faz parte dos planos blaugranas, mas continua a ser uma dor de cabeça para a direcção do clube.





Para que se chegue a um acordo para a liquidação do contrato do técnico holandês com o emblema catalão, terão, de acordo com o jornal 'Sport', de se fazer ainda algumas reunião entre dirigentes e Koeman.Segundo os dados veiculados pelo jornalista espanhol Gerard Romero, citado pelo jornal ‘Sport’, os desejos de Koeman relativamente à rescisão do contrato não podiam ser mais diferentes daqueles que são os do Barça. O emblema culé terá feito uma proposta a Ronald Koeman na qual seria dada ao treinador uma indemnização de 7,5 milhões de euros, paga em duas prestações, oferta essa que acabou por ser rejeitada pelo holandês, devido ao facto de estar muito longe do valor desejado pelo ex-Barcelona. Koeman estará a pedir uma compensação de 12 milhões de euros a que se soma um bónus pendente do ano passado. O valor total é realmente distante da proposta blaugrana e, num momento em que as contas do Barcelona estão longe de estar saudáveis...