Espanhóis revelam o conselho de Messi que 'desbloqueou' Trincão no jogo com o Betis

Francisco Trincão marcou o golo que deu a vitória ao Barcelona no jogo com o Betis (3-2); foi o seu primeiro com a camisola blaugrana. Mas o português recebeu durante o jogo um conselho de Lionel Messi que acabou por ser providencial para o desfecho do jogo.





Os jogadores procuram Messi na hora de marcar mas o jornal 'Sport' revela que o próprio argentino lhes diz que não tem de ser assim.E dá como exemplo uma jogada, em Trincão podia rematar, mas optou por entregar a bola a Messi, que não estava em boa posição e a jogada acabou por se perder.Depois disso, Messi disse ao português que não tivesse medo, que se voltasse a ter uma ocasião parecida que rematasse.Assim, Trincão não hesitou. Quando Victor Ruiz perdeu a bola, o português não procurou os companheiros: armou o pé esquerdo e disparou, fazendo um grande golo no Estádio Benito Villamarín.