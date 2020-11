O dia em que Stoichkov mentiu a Ronaldo: «Teve de pagar o almoço a toda a gente»

Hristo Stoichkov tem histórias do mundo do futebol que nunca mais acabam e pegou em muitas para escrever a autobiografia que agora lança. No livro, o búlgaro aborda os tempos em que vestiu a camisola do Barcelona e as anedotas são muitas.





"No dia em que Ronaldo [Nazário, o 'Fenómeno'] chegou, perguntou se havia treino no dia a seguir e menti-lhe: disse que não. Teve de pagar o almoço a todos depois!", lembrou no programa "El Partidazo" da COPE. Mas se há gargalhadas nas memórias, também há arrependimento. "Fiz mal em ter pisado Urizar", lembrou a propósito da célebre pisadela ao árbitro Urizar Azpitarte, a 5 de dezembro de 1990, num Real Madrid-Barcelona para a Supertaça espanhola.O atual momento dos blaugrana foi igualmente abordado, com o 'furacão' provocado por Messi aindaa dar que falar. "Acredito que Messi vai acabar a carreira mno Barcelona. Disseram-se autênticas barbaridades sobre ele, mas não acredito em 99,9% delas", sublinhou.