O golo de João Félix que abriu o marcador no Valencia-Barcelona

João Félix não teve que se esforçar muito para colocar o Barcelona a vencer em casa do Valencia, num encontro referente à 17.ª jornada da Liga espanhola. Aos 55 minutos, abriu-se um buraco na defesa da equipa da casa com o internacional português a limitar-se a encostar à boca da baliza, depois de uma assistência de Raphinha. Numa primeira fase existiram dúvidas quanto à legalidade do lance, tanto que Félix ficou ‘especado’ dentro da baliza, talvez por pensar que o brasileiro estava em posição irregular no decorrer da jogada, mas as imagens acabaram por confirmar o golo.