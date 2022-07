O império de Lewandowski: da milionária marca RL9 aos milhões investidos em imobiliário

Foi um dos nomes mais badalados neste mercado de transferências e é a 'estrela da companhia' no Barcelona versão 2022/23. Mas o facto é que Robert Lewandowski, para lá de ser considerado um dos melhores jogadores do mundo, continua a somar também fora das quatro linhas, nos vários negócios com os quais construiu um verdadeiro império.Nos últimos anos, o internacional polaco tornou-se um dos jogadores mais bem pagos - segundo a 'Forbes', ultrapassa os 30 milhões de euros entre ganhos do seu contrato profissional e dos acordos de patrocínios: em 2021, apenas Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar ganharam mais do que Lewandowski.Escreve o 'AS' que apesar de no Barcelona ganhar menos do que os 20 milhões que recebia no Bayern Munique, continuam os contratos com a Nike, Huawei e Procter & Gamble, mas a jóia dos negócios continua a ser a sua marca, RL9, na qual a mulher do craque, Anna Lewandoswka, é figura-chave orientando igualmente outras 'submarcas' como a 'Foods by Ann' (centrada na alimentação e no fitness) ou a marca de roupa 4F. O casal lançou-se também na área do marketing, publicidade e relações públicas com a agência Stor9, e investiu numa companhia polaca dedicada à criação de startups bem como nos videojogos.O imobiliário é também área de investimento. O casal, que tem um luxuoso apartamento em Varsóvia, capital da Polónia, e uma villa em Maiorca que custou 3,5 milhões de euros, está ainda à procura de casa em Barcelona. Na garagem de Lewandowski não faltam, claro está, automóveis de luxo: Ferrari, Porsche, Bentley, Maserati, Mercedes ou Audi são algumas das 'pérolas'.