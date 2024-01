O momento da lesão de João Cancelo no Las Palmas-Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo saiu lesionado logo aos 11 minutos do Las Palmas-Barcelona . Na sequência de um lance dividido, o internacional português ficou com queixas na perna esquerda e, apesar de ter tentado continuar em campo, as dores eram muitas e o lateral teve mesmo de ser substituído. De referir que apenas um minuto depois de Cancelo abandonar o campo, a formação da casa abriu o marcador.