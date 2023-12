O momento 'quentinho' entre João Félix e Giménez: «Queres lutar?»

Os níveis de tensão no Atlético Madrid com o Barcelona atingiram o auge com o golo de João Félix, mas o internacional português passou por momentos quentes com os ex-companheiros em campo. A imprensa espanhola relata um frente a frente de Félix com José María Giménez, que foi captado pelas câmaras da Movistar Plus.A dado momento o avançado do Barcelona olhou para José María Giménez e disse-lhe "bateste-me, bateste-me", ao que o defesa uruguaio retorquiu: "Sim, queres lutar?"Jogadores das duas equipas tentaram acalmar os ânimos e Koke, capitão dos colchoneros, atirou a Giménez: "Não vês? Está fazer com que vejas o segundo [cartão amarelo]. Tem calma." O defesa já tinha visto um cartão aos 30 minutos, na sequência de uma falta sobre Lewandowski...