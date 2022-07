O plano de Laporta e Jorge Mendes para Bernardo Silva rumar ao Barcelona

O jantar que juntou Joan Laporta e Jorge Mendes em casa do presidente do Barcelona, na semana passada, continua a dar que falar em Espanha. O jornal 'Mundo Deportivo' revela detalhes do que foi tratado entre o empresário português e o líder dos blaugrana, garantindo que Bernardo Silva foi um dos temas fortes em cima da mesa.O encontro aconteceu depois de o Barcelona ter garantido um grande encaixe financeiro, mercê da venda de 10 por cento dos direitos televisivos a um consórcio norte-americano, que permitiu aos catalães contratar Andreas Christensen e Franck Kessie, bem como abordar novas contratações. E Bernardo Silva é uma delas, pois trata-se de um jogador que deslumbra Xavi e que o treinador já pediu que fosse contratado.Assim, segundo o 'Mundo Deportivo', se o Barcelona vender Frenkie de Jong ao Manchester United ou ao Chelsea, com um encaixe à volta dos 70 ou 80 milhões de euros, o Barcelona pode 'atirar-se' a Bernardo Silva.Acrescenta o jornal catalão que Jorge Mendes está empenhado em colocar o médio português do Manchester City em Camp Nou e que o próprio jogador vê com bons olhos a mudança para a LaLiga.O problema é o preço do passe e o jantar serviu para delinear uma estratégia financeira. O City só aceita negociar Bernardo Silva por valores a rondar os 100 milhões de euros, um valor incomportável para os blaugrana, que precisam de retirar da eventual venda de De Jong o dinheiro para pagar a transferência de Lewandowski.O plano passa por convencer os ingleses a aceitar menos de 100 milhões de euros, a pagar em duas ou três temporadas, com o vencimento do jogador enquadrado nas restrições salariais do plantel. Ambos estiveram de acordo relativamente a estes dois pontos, segundo o 'Mundo Deportivo'.Seja como for, Jorge Mendes não vai falar com os responsáveis do City antes da venda de De Jong, nem antes de o Barcelona vender mais 15 por cento dos direitos televisivos por 400 milhões de euros, o que deve de acontecer muito em breve.