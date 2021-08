O 'tweet' que agita o mercado: futuro de Messi pode já estar definido

O futuro de Messi continua incerto desde que o Barcelona anunciou a saída do astro argentino e é um dos casos que tem feito correr mais tinta neste mercado de transferências.





Mas o próximo clube do antigo capitão dos catalães pode já estar mesmo definido e 'bastou' um tweet de Khalifah Bin Hamad Al Thani para se apontar ainda mais o argentino ao PSG. Falamos de um membro da família Al Thani - recorde-se que Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar, comprou o clube parisiense em 2011."As negociações estão oficialmente concluídas. Será anunciado mais tarde", escreveu nas redes sociais, onde junta ainda uma foto de Messi com a camisola do PSG.Horas mais tarde, Al Thani partilhou uma imagem de Messi abraçado a Sergio Ramos, central que reforçou o emblema gaulês neste defeso. "A capital da Luz. Oito Ligas dos Campeões", escreveu na legenda da mesma.