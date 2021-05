Oficial: Agüero é reforço do Barcelona

Minutos após ter-se tornado viral o erro da BarçaTV, que divulgou os horários da apresentação de Agüero para as 18h15 de hoje, foi a vez de o clube anunciar de forma oficial através das suas redes sociais.





De acordo com o comunicado oficial do clube, Agüero assinou um contrato válido até ao final da temporada 2022/23, com uma cláusula milionária de 100 milhões de euros. Tal como a BarçaTV já tinha anunciado, o jogador será hoje mesmo apresentado, às 18 horas, seguido de uma sessão fotográfica em Camp Nou, às 18:25, e uma conferência de imprensa às 19 horas.