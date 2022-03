Oficial: Barcelona anuncia acordo com Spotify e Camp Nou vai ter novo nome

Está encontrado e oficializado o novo main sponsor do Barcelona, em substituição da japonesa Rakuten, que entre 2017/18 e esta temporada colocou o seu nome na parte frontal das camisolas dos catalães. O novo patrocinador principal é a plataforma de streaming Spotify, que para lá de passar a figurar nos equipamentos dos culé irá também dar nome ao estádio do clube. Por isso, a partir de 2022/23, a casa do histórico clube da Catalunha passará a chamar-se Spotify Camp Nou - isto caso a mudança seja aprovada pelos sócios em Assembleia Geral.Este acordo será válido por três temporadas, até final de 2025/26, e irá também passar pela presença da marca nas camisolas da equipa feminina e também nos equipamentos de treino. Os valores do acordo não foram divulgados.