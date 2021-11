Es momento de volver a casa.

Bienvenido, Xavi. pic.twitter.com/AzoZd0iKL7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2021

É oficial! Xavi Hernández está de regresso ao Camp Nou para orientar o Barcelona e foi esta noite anunciado pelo clube catalão."É o momento de voltar a casa. Bem-vindo, Xavi", escreveu o Barça, nas redes sociais, numa publicação acompanhada por um vídeo com imagens de quando o antigo médio e capitão do clube saiu, em 2015, para rumar ao Qatar e jogar no Al Sadd, emblema onde viria a iniciar a carreira de treinador e que agora deixa para suceder a Ronald Koeman na Catalunha.No site oficial, o Barcelona revela que o acordo com Xavi é válido por duas épocas e meia e acrescenta que a apresentação do novo treinador está marcada para segunda-feira, em Camp Nou, num evento aberto ao público.