Oficial: Barcelona revela que Lionel Messi não vai continuar no clube

O Barcelona comunicou esta quinta-feira que Lionel Messi não vai continuar no clube. "Apesar de ter chegado a existir um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi, com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, não será possível formalizar devido a obstáculos económicos e estruturais (regulamento da Liga Espanhola)", começou por dizer o comunicado emitido hoje pelo clube.





Fruto dos obstáculos, o clube foi obrigado a despedir-se do internacional argentino, desejando-lhe "o melhor na sua vida pessoal e profissional". "Diante esta situação, Lionel Messi não permanecerá vinculado ao FC Barcelona. Ambos os lados lamentam profundamente que, no final, os desejos do jogador e do clube não possam ser atendidos. O Barça agradece ao jogador o seu contributo para o desenvolvimento da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional", pode ler-se.Com esta separação, Lionel Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, pode mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, e depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.