Dani Alves oficializado no Barcelona: brasileiro vai jogar quase de borla

Un CULER vuelve a casa. pic.twitter.com/MG0hRa86Z3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2021

É oficial. O Barcelona anunciou esta sexta-feira o regresso de Dani Alves a Camp Nou, confirmando os rumores dos últimos dias. Trata-se da primeira contratação após a chegada de Xavi ao comando técnico do clube catalão.Segundo o 'As', o internacional brasileiro, de 38 anos, aceitou o regresso "praticamente grátis", ou seja, com um salário simbólico, e está "consciente dos problemas económicos" do Barça, bem como das limitações impostas pelo 'fair play' financeiro.Dani Alves representou o clube catalão durante oito temporadas, entre 2008 e 2016, e volta após ter estado dois anos e meio ao serviço do São Paulo, clube com o qual rescindiu em setembro. Pelo meio representou ainda Juventus e PSG.No Barcelona, recorde-se, Dani Alves ganhou tudo o que havia para ganhar, com destaque para 3 Mundiais de Clubes, 3 Ligas dos Campeões, 6 campeonatos espanhóis e 5 Taças do Rei.