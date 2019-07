Oficial: Griezmann no Barcelona até 2024

Cláusula "impossível" de Griezmann surpreende



É oficial: Antoine Griezmann já é jogador do Barcelona. Através de uma nota publicada no site oficial, o emblema catalão informou que o avançado francês de 28 anos assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2024.Na mesma nota, o Barcelona acrescentou que já pagou os 120 milhões de euros relativos à rescisão de contrato de Griezmann com o Atlético Madrid e que o atleta ficará com uma cláusula milionária de 800 milhões de euros.Antoine Griezmann torna-se assim o 6.º jogador mais caro da história do futebol mundial, ultrapassando Cristiano Ronaldo, que é agora 7.º nesta lista. Neymar, que trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, em 2017/18, a troco de 222 milhões de euros, continua a liderar a lista dos mais caros, seguindo-se Phelippe Coutinho (145 milhões), Kylian Mbappé (135 M€), João Félix, que assinalou, neste verão, a transferência mais cara do futebol português ao transferir-se por 126 milhões do Benfica para o Atlético Madrid e Ousmane Dembélé (125 M€).Pelos colchoneros, Griezmann somou 257 partidas, marcou 133 golos e conquistou uma Supertaça Europeia (2018/19), uma Liga Europa (2017/18) e uma Supertaça de Espanha (2014/15).