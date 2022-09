Oficial: Pjanic deixa Barcelona e ruma ao Al Sharjah

View this post on Instagram A post shared by Sharjah Football Club (@sharjahfc)

Está confirmada a saída de Miralem Pjanic do Barcelona. O médio bósnio, de 32 anos, foi confirmado como reforço do Al Sharjah, clube dos Emirados Árabes Unidos com o qual se comprometeu por duas temporadas, com mais uma de opção. De acordo com a equipa árabe, a transferência fez-se a custo zero, pese embora o bósnio ainda ter mais dois anos de vínculo.Chega assim ao fim uma passagem totalmente para esquecer pelos catalães, com apenas 19 jogos em duas temporadas, com um empréstimo (também sem sucesso) ao Besiktas pelo meio. Isto para um jogador que em 2020 custou 60 milhões de euros aos catalães - ainda que essa verba tenha sido amortizada pela transferência que levou Arthur em sentido inverso para a Juventus.