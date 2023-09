Oficial: Xavi renova contrato com o Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Xavi Hernández renovou esta sexta-feira o contrato com o Barcelona. O novo vínculo liga o treinador ao clube catalão até ao fim da próxima época, com mais uma de opção, podendo, assim, ir até 2025/26. Esta extensão dependerá de objetivos desportivos que ainda não foram revelados.Esta manhã, em conferência de imprensa, Xavi tinha dito que a renovação "já está tratada há vários dias", faltando apenas a oficialização, numa intervenção em que fez uma referência a Joan Laporta. "Quanto mais difíceis eram os tempos, mais próximo sentia o presidente", afirmou.O treinador, que já venceu um campeonato espanhol e uma Supertaça enquanto dirigente do Barcelona, deixou ainda uma promessa. "Nunca serei um problema para o clube", frisou.