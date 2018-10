Os caprichos de Dembélé que acabaram com a paciência do Barcelona

Já não bastava a história de não se ter sequer dado ao trabalho de atar as botas quando recebeu ordem para aquecer nopara ganharem dimensão quase de anedota os caprichos que Dembélé feito no Barcelona. O 'El Pais' revela como o clube foi cedendo a algumas exigências sem que do ponto de vista do rendimento em campo se notasse um progesso considerável. E a paciência começou a esgotar-se.As exigências começaram logo depois da chegada a Barcelona. Não gostou do motorista e lá teve o Barcelona de arranjar outro. Depois foi um problema com o cozinheiro com o clube da Catalunha a ver-se obrigado a encontrar um francês para lhe preparar o pequeno almoço, almoço e jantar. A juntar a isto, faltas e pouco empenho nos treinos, nenhuma vontade de participar em ações comerciais do clube e viagens sem autorização do Barça.