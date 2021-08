Os pormenores do acordo que Messi e Barcelona estão a negociar

Lionel Messi e Barcelona já chegaram a acordo para a renovação de contrato do argentino, faltando só deixar tudo preto no branco. Segundo o diário ‘Sport’, La Pulga acertou a renovação do vínculo até 30 de junho de 2026, sendo que a oficialização deverá acontecer nos próximos dias.





O objetivo passa por anunciar o acordo antes do particular com a Juventus, domingo, no troféu Joan Gamper. Ainda assim, o Barça necessita antes de reduzir a massa salarial no plantel de forma a pagar a Messi os valores estipulados. No novo contrato, o argentino irá sofrer um corte de 50% no salário, passando a auferir cerca de 38M€ por época. Apesar disso, Joan Laporta mostrou-se confiante.“Estamos a fazer o possível. O jogador quer continuar no Barcelona e a negociação está a progredir bem”, vincou o líder blaugrana.