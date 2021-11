Óscar Mingueza: «A equipa deixou de acreditar na ideia de Koeman»

Óscar Mingueza admitiu que era preciso uma mudança no comando técnico do Barcelona, tendo revelado que o plantel já não se sentia contente com Ronald Koeman, em entrevista aos espanhóis da 'TV3'."O balneário precisava de uma mudança. Não existia aquele ambiente que precisávamos. Os jogadores não estavam contentes e quando assim é, as coisas não correm bem e é preciso mudar de ares. A equipa deixou de acreditar na ideia [de Koeman] e cada um procurou resolver a situação à sua maneira. Não estávamos bem a nível individual e coletivo. Quando a dinâmica não é a melhor, cada um faz o que pode", começou por referir o defesa dos blaugrana, mostrando confiança de que com Xavi Hernández o desfecho será diferente."Tenho a certeza de que Xavi vai correr tudo bem. Os jogadores acreditam na ideia [de jogo] dele e isso é muito importante. A situação vai mudar e melhorar e penso que não teremos de esperar dois ou três meses para ver essas mudanças. A partir deste fim de semana já vamos ver coisas novas", enalteceu, perspetivando já o dérbi da Catalunha com o Espanhol, no sábado."Vai ser um ponto de viragem na época. É um bom jogo para mudar a dinâmica que vivemos. Temos um novo treinador e o estádio vai estar cheio para nos apoiar. Temos de conseguir alcançar bons resultados, mostrar que não somos uma equipa vulnerável e podemos lutar contra quem quer que seja e por títulos", vincou, antes de explicar alguns dos exercícios postos em prática pelo novo técnico, que diz ser "muito brincalhão, mas exige trabalho e intensidade"."Os exercícios são muito focados naquilo que queremos fazer dentro de campo. Temos uma ideia mais clara e executamos com a máxima intensidade, pressão e qualidade", frisou.