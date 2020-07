Pai de Griezmann 'ataca' treinador do Barcelona: «És um simples passageiro»

A decisão de Quique Setién em deixar Antoine Griezmann no banco frente ao Atlético Madrid até aos 90 minuto, colocando apenas o internacional francês para jogar o tempo de descontos, levou a muitas críticas. Simeone disse não entender; os jornalistas na conferência de imprensa após o jogo falaram em 'humilhação' e até a família de Griezmann veio para a praça pública atacar o treinador do Barcelona.





Treinador do Barcelona explica decisão de só chamar Griezmann aos 90 minutos Treinador do Barcelona explica decisão de só chamar Griezmann aos 90 minutos

A carregar o vídeo ...

"Compreendo que é dificil, amanhã vamos falar, mas não lhe vou pedir desculpa , por que é uma decisão que tenho de assumir. Mas entendo que ele se possa sentir chateado", afirmou Quique Setién na conferência após o jogo.Uma afirmação que levou resposta do pai do internacional francês, Alain Griezmann: "Para ter este tipo de conversa, é preciso ter as chaves do camião, e não é o caso, és um simples passageiro", escreveu no Instagram.Uma publicação que entretanto já foi retirada.Também o irmão de futebolista do Barcelona, Theo, deixou várias indiretas ao treinador Quique Setién por ter deixado Griezmann no banco.