Papu Goméz: «Messi era o dono do Barcelona...»

Papu Goméz foi instado a comentar o atual momento de Messi no PSG e saiu em defesa do companheiro de seleção, em entrevista à 'ESPN'."Parece-me que estão a passar do risco com ele. Leo teve problemas depois da Copa América, teve Covid-19 e passou mal. Foi o mesmo que aconteceu comigo, mas ele nunca tinha passado por isto", referiu o médio do Sevilha, lembrando que a mudança de clube e cidade pode ter afetado o argentino."Ele morou 20 anos ou mais em Barcelona e de um dia para o outro teve de sair. É o mesmo sofrimento que pode acontecer a qualquer jogador, mas que ele nunca tinha passado por isso. Mudar de casa, ter de procurar casa, morar num hotel, deixar as crianças se acostumarem, outro idioma, outro clima. São mudanças que levam a que te tenhas de adaptar. Às vezes, pode levar mais ou menos tempo", vincou, estendendo a adaptação ao clube e aos novos companheiros de equipa."Leo era o dono do Barcelona, o emblema. Chegar a uma equipa que joga de forma diferente, uma equipa totalmente diferente... Leo ainda é Leo, continua a ser o melhor do planeta. É uma questão de tempo e todos vamos ver o melhor Leo em Paris, porque na Argentina continua a mostrá-lo", sustentou.