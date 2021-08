Patrocínios, camisolas e merchandising: os milhões que o Barcelona perde com a saída de Messi

Em Espanha já se fazem contas à saída de Lionel Messi do Barcelona e, segundo a consultora 'Brand Finance', citada pelo jornal 'Sport', o clube catalão vai perder 137 milhões de euros, mercê de uma quebra de 11 por cento na atual valorização de 1.266 milhões.





A quebra está relacionada com as verbas que, como é lógico, deixarão de entrar, nomeadamente ao nível de patrocínios, na ordem dos 77 milhões, e na venda de camisolas e de outros artigos de merchandising, deixando o clube de encaixar outros 43 milhões. Já no que diz respeito a bilhetes, o prejuízo previsto ronda os 17 milhões de euros."A presença de Messi no Barcelona permitiu sem dúvida o clube atrair seguidores, receitas, melhores jogadores, acordos comerciais e ganhar troféus. A sua partida pode custar muito ao clube, bem como causar uma dolorosa diminuição do valor da marcas", explica Teresa de Lemus, diretora geral da 'Brand Finance' Espanha.Recorde-se que o Barcelona não chegou a acordo para renovar com o astro argentino, que agora deverá rumar ao PSG.