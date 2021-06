Paulinho 'pisca o olho' ao Barcelona: «Dinheiro e duração do contrato não seriam problema»

O médio brasileio Paulinho rescindiu com os chineses do Guangzhou Evergrande e é um jogador livre. O internacional brasileiro foi associado ao Benfica, mas está fora dos planos dos encarnados, e não descarta um eventual regresso ao Barcelona, onde jogou na temporada 2017/18.





"O Barcelona é um clube que conheço bem. Passei lá um ano inesquecível, tanto no clube como na cidade, e conquistámos o campeonato e a Taça. Se tivesse outra oportunidade e fosse bom para mim e para a minha família, ficaria muito satisfeito por regressar", afirmou o canarinho, em entrevista ao 'Mundo Deportivo'."Para mim, o dinheiro e a duração do contrato não seriam um problema. Nunca o foram, sobretudo quando se trata do Barcelona. Demonstrei isso quando sai do Guangzhou para ir para lá a receber muito menos. Nunca coloquei o dinheiro à frente da minha carreira, pelo que isso não seria um problema para voltar. Além disso, desta vez, o clube não teria que pagar pela minha transferência", justificou o médio, de 32 anos.