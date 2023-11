Pedri deixa elogios ao FC Porto: «É um adversário complicado, mas temos de ganhar. É sim ou sim»

Pedri, médio do Barcelona, deixou este domingo elogios ao FC Porto, nas vésperas do duelo entre as duas equipas para a fase de grupos da Liga dos Campeões (terça-feira, pelas 20 horas). Em declarações aos meios oficiais dos catalães, o jovem de 21 anos deu a receita para levar a melhor sobre os dragões."Será essencial termos a bola e dominarmos a partida. O FC Porto é um adversário complicado. A Liga dos Campeões é sempre complicada, mas temos de ganhar para passar à próxima fase, é sim ou sim. Sabemos como levar o jogo para a frente", referiu, antes de destacar a importância dos adeptos."Teremos o extra dos nossos adeptos em Montjuic, que fazem com que, cada vez mais, nos sintamos em Camp Nou", rematou.Recorde-se que o Barcelona-FC Porto está marcado para terça-feira, pelas 20 horas. À 4.ª jornada, catalães e dragões partilham a liderança do Grupo H com os mesmos 9 pontos.