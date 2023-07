Pedri revela mudança na alimentação: «Não me deixam comer os croquetes da minha mãe...»

Pedri está com a equipa do Barcelona em Los Angeles, nos Estados Unidos, e numa conversa com os jornalistas contou que fez muito trabalho físico nas férias, para evitar as lesões que o afastaram durante 307 dias da competição nas últimas duas temporadas. E também fez uma mudança na allimentação."Tive tempo nas férias para me preparar fisicamente, especialmente para prevenir lesões, que me impediram de desfrutar do que mais gosto, que é o futebol", explicou o jovem, de 20 anos, citado pelo 'As'. "Com todos os profissionais que temos, fisioterapeutas e tudo mais, penso que fiz um bom trabalho, para agora estar bem."Pedri contou também que teve de fazer alterações na alimentação: "Não me deixam comer os croquetes da minha mãe..." admitiu, entre risos, acrescentando que agora come mais peixe.O jogador foi também convidado a comentar a possível contratação de Mbappé por parte do Real Madrid. "Não sou diretor desportivo nem presidente do Real Madrid. Temos de nos preparar e eles que façam aquilo que têm de fazer."