Pedri todo o terreno: médio nos treinos do Barcelona cinco dias depois da final olímpica

Pedri contínua incansável. O jovem de 18 anos apresentou-se no treino do Barcelona apenas cinco dias após terminar a época. O jogador espanhol fez uns extraordinários 73 jogos na época passada, somando quase 5.000 minutos de utilização entre os blaugrana e as seleções. Com menos de uma semana de férias, o médio está de regresso e é apontado à titularidade no fim-de-semana.





Na época passada, o internacional espanhol participou em jogos pelo Barcelona na Liga, Champions, Supertaça de Espanha e Taça do Rei; fez parte da seleção sub-21 no Europeu, fez jogos de qualificação para o Mundial, competiu no Europeu'2020 e nos Jogos Olímpicos. Uma época muito longa que precisou apenas de cinco dias de descanso para que tudo recomeçasse de novo.Pedri é um elemento fundamental no plantel blaugrana e o seu regresso, após saída de Messi, é visto com bons olhos por parte do treinador Ronald Koeman, que deve colocar o jovem no onze inicial no próximo fim-de-semana, frente à Real Sociedad, em jogo de estreia na LaLiga.Quando questionado pela 'Catalunya Radio' sobre o ritmo frenético a que tem atuado o jogador foi claro: "As minhas pernas são boas o suficiente. Férias? Eu faço o que o Barça me disser".