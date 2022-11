Piqué anuncia o fim da carreira: «Este sábado farei o último jogo em Camp Nou»

Bomba em Espanha! Gerard Piqué anunciou que vai retirar-se do futebol e que este fim de semana fará o último jogo pelo Barcelona em Camp Nou. Aos 35 anos, o internacional espanhol pendura assim as chuteiras com um anúncio inesperado nas redes sociais."Vocês, culés, sempre me deram tudo. Agora que os sonhos de criança estão realizados, quero dizer-vos que é hora de fechar este ciclo. Sempre disse que depois do Barcelona não haveria outra equipa, e assim será. Este sábado será o meu último jogo em Camp Nou. Passarei a ser mais um adepto do clube, apoiarei a equipa, transmitirei o meu amor pelo Barça aos meus filhos, tal como a minha família fez comigo. Já me conhecem, tarde ou cedo voltarei. Vêmo-nos em Camp Nou", disse o central.Os catalães defrontam o Almería no sábado, restando saber se este será o último encontro de Piqué pelo Barça ou se ainda disputará a partida com o Osasuna na próxima terça-feira, o último antes da paragem para o Mundial.Piqué, refira-se, perdeu espaço na equipa esta temporada, tendo cumprido apenas 555 minutos ao longo de 9 jogos.